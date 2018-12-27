Protokol kapsamında, mesleki eğitim öğrencilerine, GÜNDER üyesi kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde beceri eğitimi, staj imkanları, üye iş yerlerinde mezunların istihdam edilmesi ve yenilenebilir enerji alanında okullarda öğrenim gören öğrencilere başarı bursu verilmesi sağlanacak. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında öğretim programı güncellenecek, öğrenci, öğretmen ve kursiyerler için ders notu ile eğitim materyalleri hazırlanacak.

Protokol, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli'nin katılımıyla imzalandı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER) arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı.

Ulusal ve uluslararası projelere destek sağlayacak olan iş birliği ile güneş enerjisi konusunda çalışanlara meslek kursları, geliştirme ve uyum kursları verilecek.

Protokol ile GÜNDER'in paydaş olduğu Ulusal Fuar ve Organizasyonlarda, yurt dışı teknik gezi ve izleme ziyaretlerinde ve yurt içindeki proje faaliyetlerinde iş birliği imkanları artırılacak.

- "Yerli ve milli teknolojilere öncelik verilecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, protokole ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş birliği ile güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için yerli ve milli teknoloji ve üretime öncelik verilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının artırılması için enerji, sanayi, istihdam ve teknoloji politikalarının bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlayacaklarını belirten Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Protokol ile MEB'in yenilenebilir teknolojiler üzerine eğitim veren meslek liselerindeki başarılı öğrencilere burs, staj ve beceri eğitimi imkanı sunulacak. Ayrıca alan öğrencilerinin yeterlilikleri arttırılarak sektörde istihdamları sağlanacak. Atölye ve meslek dersi öğretmenlerine, öğrencilerine teknolojik gelişmeler aktarılacak ve sektörde çalışanlara meslek, geliştirme ve uyum kursları düzenlenerek mevcut bilgi ve beceri düzeyleri geliştirilecek.