HABER

Mesleki eğitimde İvedik OSB açılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile mesleki ve teknik eğitimde iş birliğine karar verildi - Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki heyetin sanayi bölgesindeki ziyaretinde, sürecin hemen başlatılması planlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile mesleki ve teknik eğitimde iş birliği kararı alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara'yı ziyaret etti.

Özer, düzenlenen toplantıda, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve başlatılan yeni projeler hakkında bilgi verdi.

İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise son aylarda mesleki eğitimle ilgili sevindirici gelişmeleri takdirle izlediklerini, bu kapsamda yeni bir atılımı MEB ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinde mutabık kalınan toplantıda, sürecin hemen başlatılmasına karar verildi. Ayrıca iş birliğine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Teknopark Ankara'nın da dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık yetkililerinin ziyaretinde, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ile daire başkanları, Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Ünal ile yönetim kurulu üyeleri ve İvedik OSB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyorMüjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Vali Karaloğlu: Seçim günü elektrik- trafo mazereti oluşmasınVali Karaloğlu: Seçim günü elektrik- trafo mazereti oluşmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İvedik Organize Sanayi Bölgesi meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'daki kusma ve ishal vakaları! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler

Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler

Gaziantep'te doktor ve sekreterinin kirli işbirliği!

Gaziantep'te doktor ve sekreterinin kirli işbirliği!

Müjdat Gezen için hapis cezası istemi! 2. Abdülhamid'in torununa hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Taşınamayınca elektriksiz kaldılar!

Taşınamayınca elektriksiz kaldılar!

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.