Mesleki Kütüphanede üniversite eğitimine ilk adım

Eğitime pek çok alanda destek veren Çankaya Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Mesleki Kütüphane ile üniversite ve üniversiteye aday öğrencileri buluşturdu. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden öğrenciler bölümlerini tanıtarak, adayların sorularını yanıtladı.

Eğitimin her alanında yeniliklere ve desteğe imza atan Çankaya Belediyesi öğrencileri Mesleki Kütüphanede buluşturdu. Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri buluşturan Çankaya Belediyesi bu yıl ikincisini düzenlediği proje ile gençlerin kariyerlerine yön vermelerine yardımcı oldu.

Üniversitede okuyan öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı Mesleki Kütüphane uygulamasında çeşitli üniversitelerde okuyan 50 öğrenci gençlere yol gösterip üniversitede nelerle karşılaşabilecekleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Mesleki Kütüphane uygulaması ile bugüne kadar 400’e yakın gence ulaşan Çankaya Belediyesi sınavlara hazırlanan öğrencilerin heyecanına da ortak oldu.



