Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 17 milyon avroluk hibe 

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2 bin 384 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda, 515 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. Desteklenecek 515 projenin yüzde 90'ına karşılık gelen 462'si MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından hazırlandı.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, kabul edilen proje sayısı bakımından birinciliği elde etti.

Erasmus+ programı ile Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılması ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı amaçlanıyor.

Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 17 milyon 447 bin 448 avro tutarındaki proje hibe desteğinden yararlanacak.

SELMA KASAP - Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 515 projenin yüzde 90'ı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından hazırlanan projelerden oluştu.

- 10 bin öğrenci ve 600 öğretmen yararlanacak

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB olarak son bir yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Özer, "Adım attığımız her alanda olumlu sonuçları da almaya başladık. Erasmus+ kapsamındaki projeleri de öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim hareketliliği bağlamında önemsiyoruz. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projelerin yüzde 90'nının mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tarafından hazırlanan projeler olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı 462 okulun kabul edilen projeleri kapsamında 77 ilden 10 bin öğrenci ve 600 öğretmen yararlanacaktır." bilgisini verdi.

Bu projeler için ayrılan 19 milyon 496 bin 878,5 avroluk hibenin, kurumlar tarafından kullanılacak miktarı ise 17 milyon 447 bin 448,5 avro olarak açıklandı.

- İstanbul, Ankara ve Bursa ilk üçte

Kabul edilen projelerin 77 ildeki okullardan oluşması bu konuda ülke sathında önemli bir farkındalığın olduğunu gösteriyor.