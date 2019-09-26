"81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alındı. Oda ve borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimin dinamik ve sanayi, ticaret, tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Pilot projeyle geliştireceğimiz, kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız. Böylece, özel sektörün, mesleki eğitimde rolü artacak, söz sahibi olacak. Buradan mezun olacak meslek liseliler, iş hayatına hazır bir şekilde yetişecek. Kısacası buradan mezun gençlerimiz, ara eleman olmayacak, aranan eleman olacak."

Bu kapsamda, TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile oda ve borsaların mesleki eğitim alanında iş birliği yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışındaki konuşmasında, sektörlerin ihtiyacı ve çağın niteliklerine uygun olarak hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçildiğini söyledi.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, "Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar aracılığıyla mesleki eğitimin dinamik ve sanayi, ticaret, tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağladıklarını belirterek, "Pilot projeyle geliştireceğimiz kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız." dedi.

- Beşeri sermaye vurgusu

Hisarcıklıoğlu, eğitimde rekabet ve kalite açısından özel eğitim kurumlarının önemine dikkati çekerek, bu kurumların eğitimde eşitsizliği azalttığını ve fırsat eşitliği sunduğunu söyledi.

Gençlerin yetiştirilmesi konusunda sorumluluk hissettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında en çok ihtiyaç duyduğumuz alan beşeri sermayedir. Bu beşeri sermayeyi de nitelikli ilk, orta ve mesleki eğitimden geçmiş gençlerimiz oluşturur." dedi.

- "Eğitim kurumlarını girişimcilik merkezi haline getirmeliyiz"

Eğitimde atılması gereken adımların, bakanlık tarafından kararlılıkla atılacağına inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Eğitim kurumlarını birer girişimcilik merkezi haline getirmeliyiz. Zira daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak ilk platformlar da, üniversite öncesinde ilk, orta ve mesleki eğitim kurumlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gerekli uygulamaların hayata geçirilmesiyle ülkede nitelikli eleman sorununun kalmayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu uygulamaları hayata geçirmenin sanıldığı kadar zor olmadığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Mezunlarımız arasındaki girişimciler çoğalacak. Eğitim kurumlarımızdan, yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkacak. Tüm bunlar sayesinde hedeflerine ulaşmış bir Türkiye göreceğiz." diye konuştu.

