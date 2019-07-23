Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşüme İTÜ dokunuşu

İSTANBUL (AA) - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, LGS yerleştirme sonuçlarına göre, İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bilişim Teknolojisi alanına, 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınmasına ilişkin, "İyi bir başlangıç oldu. İTÜ markası, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamasının ötesinde mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artmasına ve algısının da iyileştirilmesine önemli katkılar sunacak." değerlendirmesini yaptı.

İTÜ'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından imzalanan protokol kapsamında kurulan, "bilişim teknolojisi", "elektrik elektronik teknolojisi" ve "denizcilik" alanlarında bu yıl eğitime başlayacak olan İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 90 öğrenci ile eğitime başlayacak lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına, 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci girdiği kaydedildi.