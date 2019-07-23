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Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşüme İTÜ dokunuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bilişim Teknolojisi alanına, LGS yerleştirme sonuçlarına göre, 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "Yüzde 1'lik dilimden öğrenci almamız iyi bir başlangıç oldu. İTÜ markası, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamasının ötesinde mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artmasına ve algısının da iyileştirilmesine önemli katkılar sunacak"

İSTANBUL (AA) - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, LGS yerleştirme sonuçlarına göre, İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bilişim Teknolojisi alanına, 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınmasına ilişkin, "İyi bir başlangıç oldu. İTÜ markası, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamasının ötesinde mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artmasına ve algısının da iyileştirilmesine önemli katkılar sunacak." değerlendirmesini yaptı.

İTÜ'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından imzalanan protokol kapsamında kurulan, "bilişim teknolojisi", "elektrik elektronik teknolojisi" ve "denizcilik" alanlarında bu yıl eğitime başlayacak olan İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 90 öğrenci ile eğitime başlayacak lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına, 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci girdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, sonuçların Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tercih edilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Söz konusu okulun Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde tasarlandığına dikkati çeken Karaca," İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile hedefimiz butik bir yaklaşımla yola çıkıp mesleki eğitime yenilikçi katkılar sunmak." ifadesini kullandı.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, İTÜ Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bilişim Teknolojilerinde yüzde1,26'lık, Elektrik-Elektronikte yüzde 2,47'lik, Denizcilikte yüzde 5,52'lik dilimden öğrenci alındığını vurgulayan Karaca, "Yüzde 1'lik dilimden öğrenci almamız iyi bir başlangıç oldu. İTÜ markası, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamasının ötesinde mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artmasına ve algısının da iyileştirilmesine önemli katkılar sunacak. İTÜ markası ve yeni öğrenci profili mezun olunan alanda istihdam oranını yükseltecektir. MEB, İTÜ İSO, İTO ve TOBB tüm paydaşlarımızla birlikle mesleki ve teknik eğitimi, el birliğiyle dönüştürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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