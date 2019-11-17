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Mesleki yeterlilik: 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi zoruluğu getirildi

17.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini açıkladı. Böylelikle yeterlilik zorunluluğu olan meslek sayısı 143'e yükseldi. Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilenler arasında taşlama tezgah işçiliği, liman forklift operatörlüğü, yüksek gerilim montaj elemanlığı gibi meslekler bulunuyor.

Mesleki yeterlilik: 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi zoruluğu getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini açıkladı. Böylelikle yeterlilik zorunluluğu olan meslek sayısı 143'e yükseldi.

Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilenler arasında taşlama tezgah işçiliği, iplik operatörlüğü, liman forklift operatörlüğü, yüksek gerilim montaj ve teçhizat test elemanlığı gibi meslekler bulunuyor.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu tebliğ edildikten sonra, işverenlerin bu meslek gruplarındaki tüm çalışanlarının belgeli hale getirilmesi için 12 ayı bulunuyor.

Yeterlilik zorunluluğu getirilen meslek gruplarındaki işçilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından (meslek lisesi) ilgili alan ve dallardan alınmış diplomaya sahip olmaları gerekiyor.

Bakan Selçuk bu üç belge dışında yer alan belgelerin, belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını karşılamadığını ve bu meslekler için belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerine, "işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra" para cezası uygulanacağını belirtti.

Mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Bakan Selçuk, bugüne kadar "718 bin 668'i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792 bin 695 adet" mesleki yeterlilik belgesi verildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığı ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün çalışma hayatına kazandırıldığı" ifade edildi.

"2019'un ilk 9 ayında 1320 işçi hayatını kaybetti"

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin son yayımladığı Eylül 2019 tarihli rapora göre, Eylül ayında en az 145 işçi "iş cinayetlerinde" hayatını kaybetti. Rapora göre yaşamını yitirenlerin 122'si ücretli, 23'ü tarım işçisi ve esnaflardan oluşuyor.

Yaşamını yitiren işçilerin 6'sı çocuk işçiyken, üçü sendikalı, 142'si ise sendikasız, dokuzu da mülteci ya da göçmen işçi.

İSİG'in raporuna göre 2019 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1320.

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