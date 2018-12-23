HABER

Mesleki yeterlilikte hedefler aşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu, 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana "yeterlilik belgesi" verdi - Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu - İki yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısını 476 bine yükseltilmesini sağlayan kurum, iş gücünün önemli oranda nitelik kazandırılmasını sağladı

ÖZCAN YILDIRIM - Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana belge verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum tarafından 935 ulusal meslek standardı ile 664 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan MYK, 187 belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdi.

Kendine bu yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartma hedefi koyan kurum, hedefini bu ay itibarıyla aştı.

MYK tarafından bugüne kadar "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlar başta olmak üzere toplam 467 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu.

Yaklaşık 2 yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısını 476 bine yükseltilmesini sağlayan Kurum, iş gücünün önemli oranda nitelik kazandırılmasını sağladı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Zirvede kayak, sahilde deniz keyfiZirvede kayak, sahilde deniz keyfi
Ağlara takılan balıkçıl kurtarıldıAğlara takılan balıkçıl kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mesleki yeterlilik belgesi Mesleki Yeterlilik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.