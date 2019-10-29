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Meslektaş eşi tarafından öldürülen polis ve annesi, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, polis memuru Seyfullah Çınar'ın tartışma sırasında tabancayla vurarak, öldürdüğü, meslektaşı olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü, İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - MARDİN'in Ömerli ilçesinde, polis memuru Seyfullah Çınar'ın tartışma sırasında tabancayla vurarak, öldürdüğü, meslektaşı olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü, İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Ömerli'ye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Seyfullah Çınar, belindeki tabancasını çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne- kızın cansız bedenleri, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Seyfullah Çınar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü'nün cenazeleri, İzmir'e getirildi. Yeşilyurt Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Ümmühan Güllü'nün diğer çocukları Banu Akalın ile Hüseyin Güllü ve akrabaları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı için helallik alındı. Polis memuru olan Belma Çınar'ın tabutunu, cenaze aracına meslektaşları taşıdı. Belma Çınar ve Ümmühan Güllü'nün cenazeleri, götürüldüğü Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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