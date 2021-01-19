HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

19.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, geçen 4 Mart'ta otomobilinin yolunu kestiği kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) beylik tabancasıyla öldürüp, kız arkadaşının annesi Güngör Çetinkaya'yı da yaralayan ve olayın ardından yakalanıp tutuklanan Suat Teke (27) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Teke'nin Çetinkaya'ya "Çok yakın zamanda patlatacağım bombayı, hadi bakalım hazır ol" mesajı attığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, geçen 4 Mart'ta, otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.

707be16ebca2a8c036e5ff24c3467092

İDDİANAME HAZIRLANDI

Suat Teke hakkında Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 6 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Teke için TCK'nın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianamede sanık Teke ile öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın mesaj içeriklerinin dökümlerine yer verildi. İddianamedeki mesaj dökümlerinde Hatice Büşra Çetinkaya'nın görüşmek istemediğini belirttiği sanık Teke'nin ise ısrarcı davranıp, "Çok yakın zamanda patlatacağım bombayı, hadi bakalım hazır ol" şeklinde ifadeler kullandığı yer aldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin dökümünde ise sanık Teke'nin yolunu kestiği otomobile ateş etmeye başladıktan sonra tabancasını Hatice Büşra Çetinkaya'ya çevirip, mermiler bitene kadar ateş ettiğinin görüldüğü belirtildi. Sanık Teke'nin atışa hazır halde bulunan beylik tabancası ile Çetinkaya'yı tasarlayarak öldürdüğü, mağdur annesini de aynı şekilde öldürmeye kastettiği ifade edilerek her iki suçtan da ayrı cezalandırılması istendi.

fe2f7e20667a8e7386f0cf31ff442900

ANLIK SİNİR İLE YAPMIŞ

Sanık Suat Teke'nin polisteki ifadesine de iddianamede yer verildi. Sanık Teke, 2018 yılında İstanbul'da görevli olduğu esnada Hatice Büşra Çetinkaya ile tanışıp sevgili olduklarını, evlenmeyi düşündüğünü, Afyonkarahisar'da görev yapmaya başladıktan sonra sevgilisini görmeye bu kente gittiğinde tanımadığı bir erkeğin aracından inerken gördüğünü; bu konuda telefonda tartıştıklarına yer verildi.

Teke’nin iddianamede, Çetinkaya'nın rapor alarak Aydın'a geleceğini öğrendiğini ve kendisiyle görüşmek için İstanbul'dan kiraladığı araçla yola çıktığını ve Aydın'a gelmeden 2 kutu bira içtiği ifadeleri yer aldı. Teke, "Aydın'a geldikten sonra Büşra'yı telefonla aradım ama cevap alamadım. Daha önceden tanıdığım ablasının evinin önünde Büşra'ya ait aracı görerek bir süre beklemeye başladım. Büşra'nın aracını takip ettim, araçtan inip yanına gittim. Bana ağır ifadeler kullandı. Belimdeki silahı çıkartıp atışa hazır hale getirip, şarjörü boşaltacak şekilde ateş etmeye başladım. İstanbul'dan gelirken öldürmek gibi bir kastım yoktu. Annesine karşı da kasıtlı bir eylemim söz konusu değil. Olay anında yaşadığım bir anlık sinir ile konu bu noktaya geldi, pişmanım" dediği de yer aldı.

'İKİ TANE SANA, SONUNCUYU DA KENDİME SIKARIM'

Olayın mağduru Güngör Çetinkaya'nın iddianamede yer alan ifadesinde kızının aracının önünü silahla kesen sanığın, 'İki tane sana, sonuncuyu da kendime sıkarım’ dediğini, konuşmak istediğini olumsuz yanıtın ardından kızının kuzenini telefonla aradığı esnada sanığın belinden silahını çeker çekmez kendilerine doğru ateşlediğini ve şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Hazırlanan iddianamenin ardından polis memuru Suat Teke'nin kendisi gibi polis olan eski sevgilisi Hatice Büşra Çetinkaya’yı öldürdüğü için yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak. Baba Zekeriya Çetinkaya sanığın hak ettiği cezayı çekmesini istedi. "Hayatımızda karakola bile gitmedik. Bu talihsiz olay başımıza geldi. Adalete güveniyoruz. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Kızımı kaybettim, eşimin psikolojisi bozuldu, sağlığından oldu" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılarİstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar
Video indir instagramVideo indir instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar

İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar

Esenyurt'ta havalı tabancayla soygun! Telefoncuya giren soyguncu böyle yakalandı

Hareketli anlar! Telefoncuya giren soyguncu böyle yakalandı

Komşu dehşeti kamerada! Evini basıp tekme tokat dövdüler

Komşu dehşeti kamerada! Evini basıp tekme tokat dövdüler

Pandemide emekli olmayı reddeden 50 yıllık hemşire Covid-19’dan öldü

Emekli olmayı reddeden vefakar hemşire Covid-19’dan öldü

Kendisini aldatan sevgilisinin evini öyle bir hale getirdi ki...

Kendisini aldatan sevgilisinin evini öyle bir hale getirdi ki...

Nesli tükenmekte olan su samurunu tüfekle vurdular

Nesli tükenmekte olan su samurunu tüfekle vurdular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.