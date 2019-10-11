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Meslektaşı tarafından saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı Dr. Yavuz S'nin bıçaklı saldırısına uğradı - Vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası tespit edilen Dr. Kaan Erol yaşamını yitirirken, saldırgan Yavuz S, gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan Dr. Yavuz S. ile aynı hastanede çalışan Dr. Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz S, Kaan Erol'u vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaan Erol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Kaan Erol'un muayenesi sırasında vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Şüpheli Yavuz S. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

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