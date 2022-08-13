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Meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılmıştı! Eyyüp Güneş'in 64 gün sonra cansız bedeni bulundu

13.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan 21 yaşındaki hemşire Eyyüp Güneş'in 64 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 140 kişilik ekip tarafından aranan Güneş'in cansız bedeni, akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğinde olan şelalenin girdap kısmında bulundu.

Meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılmıştı! Eyyüp Güneş'in 64 gün sonra cansız bedeni bulundu

Olay, 11 Haziran'da, Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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140 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARANIYORDU

Eyyüp Güneş'in, arama çalışmalarının 64’üncü gününde, cansız bedeni bulundu. Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından aranan Güneş, akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğinde olan şelalenin girdap kısmında görüldü. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürerek, Güneş’in cansız bedenini çıkardı. Bölgede bekletilen ambulansa alınan Güneş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

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Kaynak: DHA

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