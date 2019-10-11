HABER

Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde 3 aydır birlikte çalıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul Sarıyer’de bulunan Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde doktor olan Yavuz Sümter (29), aynı hastanede görev yaptığı Doktor Kaan Erol (26) ile nöbette olduğu sırada doktor odasına karşılaştı.

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde 3 aydır birlikte çalıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Sarıyer’de bulunan Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde doktor olan Yavuz Sümter (29), aynı hastanede görev yaptığı Doktor Kaan Erol (26) ile nöbette olduğu sırada doktor odasına karşılaştı. İddialara göre Erol ve Sümter arasında az çalışma ve az hastaya bakma meseleleri yüzünden tartışma çıktı. Tartışma esnasında Sümter, meslektaşı Erol’u şahsi bıçağıyla bıçakladı. Doktor Erol, aldığı 40 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Meslektaşını öldüren zanlı Yavuz Sümter ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zanlı Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça ’Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve ’Canavarca hisle öldürmek’ suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sümter, ifadesinde öldürdüğü meslektaşıyla 3 aydır birlikte çalıştığını ve kendisine mobbing uygulandığı ifade etti. Öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralıİskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı
Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltıEdremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.