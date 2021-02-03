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Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

03.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslektaşı doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter’in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslektaşı doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter’in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS aracılığı ile katılırken, müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada olaya ilişkin 4 tanık dinlendi.

"Kaan ve Yavuz arasında hiçbir tartışmaya şahit olmadım"
Hastaneye gittiğinde olayın bittiğini söyleyen tanık asistan doktor, "Olayın direkt görgü tanığı değilim. Kaan kendisiyle çalışan kimse ile kötü şeyler yaşamamıştır. Herkese de yardımcı olan bir kişidir. Özellikle kendi çömezlerine. Kaan ve Yavuz arasında hiçbir tartışmaya şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

"Tanık, Kaan’ın en iyi kankası"
Tanık beyanına karşı konuşan sanık Yavuz Sümter, "Tanık, Kaan’ın en iyi kankası. Beraber gezip tozarlardı. Kendisi bizim grupta bile değil. Onun buraya gelip ifade verme amacı Kaan’ı pohpohlamak. Tamamen yalan söylemeye geldi" diye konuştu.

"Aralarında husumet olduğunu görmedim"
Duruşmada tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi ise "Odaya girdiğimde Yavuz’un sırtı dönüktü. Bıçağı koltuğa bıraktı ben de fark etmeden bıçağı aldım. Daha sonra diğerlerine haber verip geldiğimde, kendisine kelepçe takarken direndi. Kaan ve Yavuz arasında daha önceden husumet olduğunu görmedim" şeklinde konuştu.
Sanık Yavuz Sümter’in suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

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