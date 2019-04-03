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Meslektaşını öldüren kamyon şoförü, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

SAMSUN’da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan’ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan’ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı. Olay, 30 Mart’ta İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde Nakliyeciler Sitesi’nde meydana geldi. Kamyon şoförü Uğur S. ile meslektaşı Murat Kaplan arasında başlayan küfürleşme, kavgaya dönüştü. Uğur S., kavga sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Kaplan’a ateş etti. Başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Kaplan, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Uğur S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çelik yelek giydirilen Uğur S. adliyeye sevk edildi.

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