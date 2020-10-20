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Meslektaşını öldüren taksi şoförü hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’te taksi durağında meslektaşı Mahmut Özbal’ı vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar’ın yargılanmasına devam edildi.Gaziantep’te taksi durağında tartıştığı meslektaşı Mahmut Özbal’ı (34) silahla vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar’ın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep’te taksi durağında meslektaşı Mahmut Özbal’ı vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar’ın yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep’te taksi durağında tartıştığı meslektaşı Mahmut Özbal’ı (34) silahla vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar’ın yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürme suçundan “müebbet hapis” cezasıyla yargılanan Ahmet Remzi Anlar, 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Özbal’ın yakınları ile avukat Mehmet Salih Akaltun hazır bulunurken, Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşmada Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ile taksi durağında çalışan Aydoğmuş Akar tanık olarak dinlendi.

Oda başkanına maktulü şikayet etmiş
Tanık olarak dinlenen Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Ünal Akdoğan, sanığın yanına gelerek maktul Mahmut Özbal’ı kendisine şikayet ettiğini söyledi. Sanık ve maktul arasında alacak verecek meselesinin olup olmadığını bilmediğini belirten Akdoğan, problemlerinin taksi durağıyla ilgili olabileceğini söyledi. Sanık Ahmet Remzi Anlar’ın cinayetten bir gün önce yanına geldiğini aktaran Akdoğan, “Bana duraktaki arkadaşlarla sorunu olduğunu söyledi. Remzi’nin herkesle sorunu vardı. Ben sorunlarını tam olarak bilmiyorum. Bir gün önce hiçbir şey yoktu. Kardeş gibi samimiydiler. Ben tartışmayın diyordum. Ben ona ‘Sen durağa gitme. Ben sizi barıştırırım’ dedim. Daha önceden ikisini de çağırıp konuşmuştum. İkisine çok kızmıştım. Benim durak içine müdahale etme yetkim yok. Bir yaptırım yapamıyorum. Sadece laf söyledim. Remzi gelip bana Mahmut’u şikayet ediyordu. Mahmut birkaç gündür de durağa gitmiyormuş. Neden gitmediğini bilmiyorum. Galiba ona rahatsızlık veriyorlardı. Ondan gitmiyordu” dedi.

Alacak verecek iddiası
Tanık olarak dinlenen taksi şoförü Aydoğmuş Akar, olay esnasında belediyeye vergi borcu yatırmaya gittiğini söyledi. Akar, sanık Ahmet Remzi Anlar’a, "Yatırmaya gel birlikte gidelim" dediğini anlatarak, "O da bana ‘Sen git benim işim var’ dedi. Aralarındaki sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Taksi durağına girmeyip neden dışarda oturduğunu bilmiyorum. Olay esnasında ben belediyedeydim. Sanık Ahmet Remzi’nin Mahmut Özbal’a borç verip vermediğini bilmiyorum. Hiç şahit olmadım” diye konuştu.
İddia makamı, tanık beyanlarının ardından mütalaa için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Anlar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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