Meslektaşını öldürüp, iki oğlunu da yaralayan pastaneciye 45 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da geçen yıl, meslektaşı pastaneci Bekir Öztürk'ü (52) tabanca ile vurarak öldüren ve iki oğlunu da yaralayan Yakup Akdoğan (29), 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Kasım'da Güneysınır ilçesine bağlı Mevlana mahallesindeki iş merkezinde meydana geldi. Pastane sahibi Bekir Öztürk ile karşı komşusu olan meslektaşı Yakup Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Akdoğan, tabancayla Bekir Öztürk ile oğulları Mesut (28) ve Enes Öztürk'e (26) ateş açtı. Bekir Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. İki kardeş tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YAKINLARINA TESLİM OLACAĞINI SÖYLEMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Akdoğan'ın gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Akdoğan'ın izine rastlanmadı. Hatunsaray Mahallesi'ndeki bir evde saklanan Yakup Akdoğan, 4 gün sonra suç aleti tabancayla polise giderek, teslim oldu.

'BENİ, OĞLUNUN ŞİKAYET ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Gözaltına alınan Yakup Akoğan, polisteki ifadesinde, "Ben pastanecilik yapıyorum. Bekir Öztürk iş yerimin karşısına 2 ay önce pastane açtı. Elimden geldiğince de yardımcı oldum. Pastane açıldıktan sonra bir gün hem onun iş yerine, hem de benim iş yerime polisler sigara denetimi için geldi. Polis, tutanak tutup, gitti. Bu olaydan sonra iş yerime her akşam polisler gelmeye başladı. Ben de beni kimin şikayet ettiğini öğrenmek için emniyete gittim. Emniyetteki görevliler bu bilgiyi veremeyeceğini, kaymakamlıktan izin alınması gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine dilekçe yazdım. Dilekçenin ardından bana verilen kayıtlarda, beni karşı komşum Bekir Öztürk'ün oğlu Enes'in şikayet ettiğini öğrendim" dedi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Aynı gün iş yerinin önünde Enes Öztürk'ü gördüğünü ve konuşmak istediğini öne süren Akdoğan, "Ona, 'burada komşuyuz, beni şikayet etmeniz size yakışıyor mu?' dedim. Enes, bunun üzerine bana küfürlü kelimeler söyledi. Ben de 'İnanmıyorsan kayıtları getireyim' dedim ve içeri girdim. Bu sırada Enes, küfür ede ede iş yerine gitti. Bir süre sonra ağabeyi, babası ve yanında birkaç kişi ile birlikte iş yerimin önüne geldi. Dükkanda annem vardı. Ona da bir şey yapacaklarından korktum. İçeri girip, tabancamı aldım ve kendimi korumak için ateş ettim" diye konuştu.

45 YIL HAPİS CEZASI

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Yakup Akdoğan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Akdoğan ile Öztürk ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Yakup Akdoğan'ı, Bekir Öztürk'ü kasten öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl, iki oğlunu da kasten yaraladığı gerekçesiyle 20 yıl olmak üzere toplam 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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