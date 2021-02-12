HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meslektaşını ve katibi dolandıran savcıya hapis cezası

Meslektaşını ve katibi dolandıran savcıya hapis cezası

12.02.2021 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşını ve katibi dolandırdığı iddia edilen eski savcı Tamer C.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşını ve katibi dolandırdığı iddia edilen eski savcı Tamer C. yargılandığı davada, ‘basit dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 9 ay hapse ve 22 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşın ile katibi dolandırdığı iddia edilen ve ‘kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ile ‘kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.’nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki katip Ö.D. ive sanık avukatı hazır bulundu.

“Kamu gücünü kullanarak beni kandırdı”
Duruşmada beyanda bulunan müşteki katip Ö.D., “Sanık kayıtlı adresinde bulunmamaktadır. Bu nedenle uzlaşmacı dahi kendisi ile irtibat kuramamıştır. Kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ediyorum. Sanığın banka hesapları incelendiğinde birçok kişiye para göndermiş. Bu nedenle tanık dinlenmesini talep ediyorum. 15 yıldır zabıt katibiyim. Sanık kamu gücünü kullanarak beni kandırdı ve bütün birikimimi sanığa verdim. Bu hususlar göze alınarak uygun bir karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, mevcut delillerin yeterli olması sebebiyle tanık dinlenilmesi talebini reddetti. Duruşmada savunma yapan sanık Tamer C. avukatı ise, müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Tamer C.’yi ‘basit dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 9 ay hapse ve 22 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Tamer C.’nin ‘kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Çapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktıÇapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktı
78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Teşhisi konulamadı: 13 yıldır kaşınıyor

13 yıldır kaşınıyor

MSB açıkladı: Gara'da 33 terörist etkisiz hale getirildi

'33 terörist etkisiz hale getirildi'

Roma'daki Kolezyum'un bir benzeri Aydın'da ortaya çıktı

Eşi benzeri yok! Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif

14 yıldır kayıptılar! Seri cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı

Çapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? 2021 açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı o generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.