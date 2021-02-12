Meslektaşını ve katibi dolandıran savcıya hapis cezası

Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşını ve katibi dolandırdığı iddia edilen eski savcı Tamer C. yargılandığı davada, ‘basit dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 9 ay hapse ve 22 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşın ile katibi dolandırdığı iddia edilen ve ‘kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ile ‘kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.’nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki katip Ö.D. ive sanık avukatı hazır bulundu.

“Kamu gücünü kullanarak beni kandırdı”

Duruşmada beyanda bulunan müşteki katip Ö.D., “Sanık kayıtlı adresinde bulunmamaktadır. Bu nedenle uzlaşmacı dahi kendisi ile irtibat kuramamıştır. Kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ediyorum. Sanığın banka hesapları incelendiğinde birçok kişiye para göndermiş. Bu nedenle tanık dinlenmesini talep ediyorum. 15 yıldır zabıt katibiyim. Sanık kamu gücünü kullanarak beni kandırdı ve bütün birikimimi sanığa verdim. Bu hususlar göze alınarak uygun bir karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, mevcut delillerin yeterli olması sebebiyle tanık dinlenilmesi talebini reddetti. Duruşmada savunma yapan sanık Tamer C. avukatı ise, müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Tamer C.’yi ‘basit dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 9 ay hapse ve 22 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Tamer C.’nin ‘kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

