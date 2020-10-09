Meslektaşını ve katibi dolandıran savcıya son kez süre verildi

Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşını ve katibi dolandırdığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, müştekilerin zararını karşılayacağını söyleyen ancak karşılamayan sanığa ödeme yapması için son kez süre vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda meslektaşın ile katibi dolandırdığı iddia edilen ve ‘kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ile ‘kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Tamer C., müştekiler savcı G.S. ve katip Ö.D. ile sanığın avukatı hazır bulundu.

“Sanığa borç para vermiştim ancak şikayetçi olmadım”

Duruşmada olaya ilişkin tanık dinlendi. Tanık E. B., “Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 3 sene önce Bakırköy Adliyesi’nde savcı olan sanığın katipliğini yaptım. Müştekileri de adliyeden tanırım. Müşteki Ö.D., zabıt katibi arkadaşımdır. Ö.D.’nin sanıktan bir araba aldığını biliyorum. Daha sonra arabasını satıp, üzerine para koyarak yine sanık aracılığı ile sigorta şirketinden pert araba alacağını hem sanığın hem de müştekinin anlatımlarından biliyorum. Ancak bunu sadece duydum. Para verdiğini gözlerimle görmedim. Hazırlıkta HSK müfettişine verdiğim ifadem doğrudur. Beyanımda belirttiğim gibi ben de sanığa borç para vermiştim ancak borç olarak verdiğim için herhangi bir şikayetim olmadı” diye konuştu.