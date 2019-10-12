Meslektaşının öldürdüğü doktor, Ankara'da toprağa verildi

Muhammet BAYRAM- Arda ERDOĞAN/ ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen ortopedi ve travmatoloji asistanı doktor Kaan Erol (26) Ankara'da toprağa verildi.

Dün hastanede nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında uyuduğu sırada yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sümter, meslektaşını az çalışıp az hastaya baktığı için öldürdüğünü ileri sürdü.

Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Erol'un cenazesinin cami avlusuna getirilmesi sırasında ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük acı yaşadı. Taziyeleri kabul eden Erol'un annesi Nilay ve babası Metin Erol, gözyaşlarını tutamadı. Erol’un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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