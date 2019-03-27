HABER

Meslektaşının şehit ettiği polis, Sivas'ta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Meslektaşının şehit ettiği polis, Sivas'ta toprağa verildi

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Havalimanı İç Hatlar yolcu geliş noktasında meydana geldi. Havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt tarafından tabancayla vurularak şehit edilen, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Ali Ağkuş'un cenazesi Kayseri'deki törenin ardından karayolu ile memleketi Sivas'a getirildi. Ağkuş için Ulu Cami'de öğle namazı sonrası, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin eşi Fatma, çocukları Burhanettin, Şevval, Ahmet Ağkuş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında camide bekleyen şehidin eşi ve çocukları gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından Ağkuş, Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Meslektaşının şehit ettiği polis, Sivas'ta toprağa verildiMeslektaşının şehit ettiği polis, Sivas'ta toprağa verildiMeslektaşının şehit ettiği polis, Sivas'ta toprağa verildiMeslektaşının şehit ettiği polis, Sivas'ta toprağa verildi

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
5 yaşındaki çocuk yangında öldü5 yaşındaki çocuk yangında öldü
Balıkesir’de TIR'da 24 ton kaçak midye ele geçirildiBalıkesir’de TIR'da 24 ton kaçak midye ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.