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Meslektaşının vurduğu polis memuru hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 21:45 | Son Güncelleme

Kayseri Havaalanı’nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polisler E.B.

Kayseri Havaalanı’nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polisler E.B. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı A.A.’yı yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılan polis memuru A.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayrıca, meslektaşını vurduktan sonra kendini vuran polis memuru E.A.’nın da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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