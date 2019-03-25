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Meslektaşları, İsmail Güneş'i mezarı başında andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, meslektaşları tarafından da mezarı başında anıldı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, meslektaşları tarafından da mezarı başında anıldı.

Kentte görev yapan basın mensupları, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında yer alan gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulundu. Gazeteciler, İsmail Güneş ve aynı yerde mezarları bulunan eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Gazeteci Aydın Deliktaş, İsmail Güneş'in helikopterin düşmesinin ardından 112 acil servisiyle yaptığı görüşmenin halen kulaklarında olduğunu ifade ederek "10 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesiyle şehit olan arkadaşımız İsmail Güneş'i anmak için 10 yıl sonra yine, yeniden mezarı başındayız. 10 yıldır onun helikopterin düşmesinin ardından 112 acil servisle yaptığı konuşmalar, yardım çığlıkları kulaklarımızdan hiç gitmedi ve çınlamaya devam ediyor. Katillerin bir an önce bulunması, yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için dua ediyoruz. Rahmetli arkadaşımız İhlas Haber Ajansı'nın Sivas muhabiri İsmail Güneş'e ve onunla birlikte şehit olan başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere diğer arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. İnanıyoruz ki bu, son acı içerisindeki anma programı olacak. Bundan sonraki anma programlarında katillerin bulunmuş, cezalarını almış, bizlerin de gönül ferahlığı içerisinde yine bu mezar başında İsmail Güneş arkadaşımıza bu müjdeyi getirerek dua edeceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum" dedi.

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