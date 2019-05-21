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Meslektaşları kaza yerinde göz yaşı döktü! 2 polisin korkunç ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 01:20 | Son Güncelleme

Tokat’ta, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Meslektaşları kaza yerinde göz yaşı döktü! 2 polisin korkunç ölümü

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında yaşandı. Artova’dan Tokat il merkezine seyir halindeki Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP 022 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü polis memuru Kanber Demir ve yanındaki meslektaşı Selahattin Kaplan (27) olay yerinde yaşamını yitirirken, Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü Emin Adıgüzel gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından polis memuru Kanber Demir ve Selahattin Kaplan'ın cansız bedenleri otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren polis memurlarının Yeşilyurt ilçesinde görevli oldukları öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen meslektaşları arkadaşlarının cenazelerin başlarında göz yaşı döktü. Kazanın ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Balcı üzgün olduklarını belirterek, polislerin izin saatinde kazanın meydana geldiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat trafik kazası

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