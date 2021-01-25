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  4. Meslektaşları korona ile mücadele ederken onlar kumar oynamış

Meslektaşları korona ile mücadele ederken onlar kumar oynamış

25.01.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Çifteler ilçesinde devlet hastanesinde kumar oynadıkları görüntüler sosyal medyaya düşen 5 sağlık çalışanı açığa alındı.Çifteler Devlet Hastanesi’nde aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarının kumar oynama görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde devlet hastanesinde kumar oynadıkları görüntüler sosyal medyaya düşen 5 sağlık çalışanı açığa alındı.
Çifteler Devlet Hastanesi’nde aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarının kumar oynama görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bir masada iskambil oynayan sağlık çalışanlarından bazılarının ise devlete küfür ederek, döner sermayelerindeki paraları kestiği iddiası görüntülere yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir temizlik işçisi olayı doğruladı. Bunun üzerine görüntülerde yer alan tüm sağlık çalışanlarının ifadeleri alındı. İfadesi alınan 14 sağlık personelinden 5’inin açığa alındığı öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

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