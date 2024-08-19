HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meslektaşları tecavüz edilerek öldürülmüştü! Doktorlar harekete geçti… Şiddetten korunmak için yasa talep ediyorlar

Meslektaşları tecavüz edilerek öldürülmüştü! Doktorlar harekete geçti… Şiddetten korunmak için yasa talep ediyorlar

19.08.2024 12:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da 8 Ağustos günü nöbet sonrası hastaneden dinlenen bir kadın doktorun tecavüz edilerek öldürülmesini hem halk hem de doktorlar protesto etmişti. Doktor ve sağlık çalışanları olayın ardından şiddetten korunmak için daha sıkı yasa çıkarılmasını talep etti.

Meslektaşları tecavüz edilerek öldürülmüştü! Doktorlar harekete geçti… Şiddetten korunmak için yasa talep ediyorlar

Meslektaşlarının tecavüz edilip öldürülmesine tepki göstererek ülke genelinde süresiz grev kararı alan doktorlar, başkent Yeni Delhi'de Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.
Hindistan Tabipler Birliğinin Genç Doktorlar Ağından Dhruv Chauhan, "Press Trust of India" haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ülke çapındaki doktorlar, güvenliğimiz için bir yasa çıkarmanın neden bu kadar zor olduğunu sorguluyor." dedi. Chauhan, "Grev, tüm talepler resmi olarak karşılanana kadar devam edecek." bilgisini paylaşmıştı.

hindistan

ŞİDDETTEN KORUNMAK İÇİN DAHA GÜÇLÜ YASALAR TALEP EDİLİYOR

Doktorlar, ellerinde "Geciken adalet reddedilen adalettir" yazılı pankartlar taşıdı. Sağlık personelinin şiddetten korunması için daha güçlü yasalar çıkarılmasını talep eden doktorlar, görev başındaki sağlık görevlilerine yönelik her türlü saldırının kefaletle serbest bırakılmayı gerektirmeyen bir suç haline getirilmesini istedi.
Hipokrat yeminleri gereği hasta bakmaya devam edeceklerini belirten doktorlar, bakanlık önünde bekleyen hastaları ücretsiz ayakta tedavi etmeye çalıştı ancak polislerin engeliyle karşılaştı.

doktor

Hindistan hükümeti ise greve giden doktorlardan görevlerine geri dönmesini isteyerek taleplerin incelenmesi için komite kurulacağını bildirdi.

doktor2

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Kalküta şehrinde RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor 8 Ağustos'ta 36 saatlik bir vardiyanın ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu.
Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu. Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmış, ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından olay, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredilmişti.

doktor1

DEHŞETİ BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaletinin çeşitli kentlerinde ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrıların ardından bir araya geldi. Çoğunluğu kadın olan göstericiler, "Geceyi geri al" adını verdikleri protestolarda ellerinde meşale ve pankartlarla yürüyüş yaparak "adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de eylemler yapıldı.
Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Doktor Hindistan
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Vergi denetimine yeni soluk! Bakan Şimşek detayları tek tek anlattı

Vergi denetimine yeni soluk! Bakan Şimşek detayları tek tek anlattı

Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu

Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.