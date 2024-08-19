Meslektaşları tecavüz edilerek öldürülmüştü! Doktorlar harekete geçti… Şiddetten korunmak için yasa talep ediyorlar

Meslektaşlarının tecavüz edilip öldürülmesine tepki göstererek ülke genelinde süresiz grev kararı alan doktorlar, başkent Yeni Delhi'de Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Hindistan Tabipler Birliğinin Genç Doktorlar Ağından Dhruv Chauhan, "Press Trust of India" haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ülke çapındaki doktorlar, güvenliğimiz için bir yasa çıkarmanın neden bu kadar zor olduğunu sorguluyor." dedi. Chauhan, "Grev, tüm talepler resmi olarak karşılanana kadar devam edecek." bilgisini paylaşmıştı.

ŞİDDETTEN KORUNMAK İÇİN DAHA GÜÇLÜ YASALAR TALEP EDİLİYOR

Doktorlar, ellerinde "Geciken adalet reddedilen adalettir" yazılı pankartlar taşıdı. Sağlık personelinin şiddetten korunması için daha güçlü yasalar çıkarılmasını talep eden doktorlar, görev başındaki sağlık görevlilerine yönelik her türlü saldırının kefaletle serbest bırakılmayı gerektirmeyen bir suç haline getirilmesini istedi.

Hipokrat yeminleri gereği hasta bakmaya devam edeceklerini belirten doktorlar, bakanlık önünde bekleyen hastaları ücretsiz ayakta tedavi etmeye çalıştı ancak polislerin engeliyle karşılaştı.

Hindistan hükümeti ise greve giden doktorlardan görevlerine geri dönmesini isteyerek taleplerin incelenmesi için komite kurulacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Kalküta şehrinde RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor 8 Ağustos'ta 36 saatlik bir vardiyanın ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu.

Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu. Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmış, ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından olay, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredilmişti.

DEHŞETİ BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaletinin çeşitli kentlerinde ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrıların ardından bir araya geldi. Çoğunluğu kadın olan göstericiler, "Geceyi geri al" adını verdikleri protestolarda ellerinde meşale ve pankartlarla yürüyüş yaparak "adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de eylemler yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır