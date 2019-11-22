HABER

Meslektaşlarından Aybüke öğretmene anlamlı klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

Batman Kozluk’ta 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına Horasan Gündeğer İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Feridun Baysal’ın kaleme aldığı şiir, okulun müzik öğretmeni Hanifi Haşhaş tarafından bestelenerek müzik öğretmenleriyle birlikte seslendirildi.

Batman Kozluk’ta 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına Horasan Gündeğer İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.
Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Feridun Baysal’ın kaleme aldığı şiir, okulun müzik öğretmeni Hanifi Haşhaş tarafından bestelenerek müzik öğretmenleriyle birlikte seslendirildi. Hazırlanan klip başta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere bütün şehit öğretmenlere armağan edildi.
Şarkının klip çekimleri Erzurum’un Horasan ilçesindeki Gündeğer İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Şarkıyı besteleyen müzik öğretmeni M. Hanifi Haşhaş yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenlik kutsal bir meslek ve bizlere emanettir, her türlü şartlara ve zorluklara rağmen bayrağımızın gölgesinde hizmet veriyor olmak bizim için her zaman gurur verici meslek olmuştur, zor şartlar altında görevini yürütüyorken hain teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan şehit Aybüke Yalçın gibi birçok öğretmenimiz bizi derinden etkilemiştir. Şehit öğretmenlerimizin adını şarkılarda yaşatmak amacıyla bestelemiş olduğumuz bu şarkımız bütün öğretmenlerimize armağanımızdır. Bu şarkıda emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Restoran sahibi tabancayla öldürüldüRestoran sahibi tabancayla öldürüldü
13 yaşındaki çocuğa uyuşturucu kullandırdığı iddiasıyla tutuklandı13 yaşındaki çocuğa uyuşturucu kullandırdığı iddiasıyla tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damatla ilgili yeni gelişme

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldürmüştü! Yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntı! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.