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Meslekten ihraç edilen 2 öğretmene FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Mehmet Şentürk (30), 8 yıl 9 ay, Sabır Bulut 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Mehmet Şentürk (30), 8 yıl 9 ay, Sabır Bulut 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Mehmet Şentürk, savunmasında suçlamayı kabul etmedi. 'ByLock' kullanmadığını iddia eden sanık "Üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmen olmak için başvurdum; ama atamam olmadı. Mecburen bir etüt merkezinde matematik öğretmeni olarak çalıştım. Adliye önündeki protestolar için de izin alındığını söylediler. Ben de işimi kaybetmemek için bir süre katıldım. Çok mağdur durumdayız. Eşim evimizdeki eşyaları satarak bana para gönderiyor. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Sabır Bulut da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

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