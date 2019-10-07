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Meslekten ihraç edilen istihbaratçı tefecilikten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

FETÖ operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevine girip çıkan eski istihbaratçı, bu defa tefecilikten tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ operasyonları kapsamında yakalanan istihbaratçı polis memuru Y.D., gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ operasyonları kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevine girip çıkan eski istihbaratçı, bu defa tefecilikten tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ operasyonları kapsamında yakalanan istihbaratçı polis memuru Y.D., gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meslekten ihraç edilen eski istihbaratçı, cezaevinden tahliye olduktan sonra birçok kişiye faiz karşılığında para verme gerekçesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı. Gözaltına alınan Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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