Meslekten ihraç edilen öğretmen, yurt dışına kaçarken yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, günübirlik turla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken gözaltına alınan eski öğretmen Cumhur Çetin (49), 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve terör örgütüne yardım yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

Marmaris Limanı'nda dün akşam saatlerinde polis ekipleri, günübirlik turla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek isteyen Cumhur Çetin'in 2 bavul taşımasından şüphelendi, arama yaptı. Aramada, 2 bavul ve üzerindeki pantolonun gizli ceplerinde toplam 9 bin Euro, 3 bin TL ve FETÖ/PDY örgütünün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'un yüklü olduğu cep telefonu ele geçirildi.

Çetin'in yapılan sicil taramasında, Kayseri'de FETÖ/PDY'ye ait kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve darbe girişinin ardından meslekten ihraç edildiği saptandı. Ayrıca Çetin'in 2014 yılı sonrasında Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi. Pasaportuna yurt dışı çıkış yasağı konulmadığı belirlenen Çetin'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve terör örgütüne yardım yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

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