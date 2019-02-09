Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Türkiye’de rockcı imam, yurt dışında Rock’n Imam adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediye bağımsız başkan adayı oldu.

Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Kaş sevdalısı olduğunu belirten Tüzer, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan oy istedi.

Pınarbaşı Camisi’nde imamlık yaparken, geçen yıl Temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Tüzer’in, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca meslekten ihracına karar verilmişti.



