Meslekten men davasına çıkan Canan Karatay’dan dikkat çeken ifade: “Ben halkımı Gandhi gibi tuz yürüyüşüne başlattım”

Ünlü iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, eski bir hastasının ölümüyle ilgili "hatalı tıbbi uygulama" iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada, Karatay hakkında "meslekten men" talebi bulunuyor.

İLAÇLARINI BIRAK VE BOL TUZ TÜKET TAVSİYESİ

2014 yılında kalp damarlarında yüzde 85-90 oranında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Ethem Ceyhun Ülker’e bypass ameliyatı önerildi. Ancak Ülker, 2016 yılında Canan Karatay’a başvurdu. Karatay, ameliyata gerek olmadığını belirterek hastaya tüm ilaçları bırakmasını ve bol tuz tüketmesini tavsiye etti.

TEDAVİNİN ARDINDAN BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONMUŞ

Tedavinin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ülker, böbrek nakli ameliyatı olmak zorunda kaldı. Daha sonra kanser teşhisi de alan Ülker, 8 Kasım 2024’e kadar süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

'ALKOL VE SİGARA KULLANIYORDU'

Duruşmada savunma yapan Canan Karatay, “Ben hastayı ilk kez 2016 yılında gördüm, 3-4 sene takip ettim. Muayene sırasında ve devamında hasta çok iyi oldu ve daha sonra geldi bana teşekkür etti. 2020 yılından sonra 4 yıl hastayı ben hiç görmedim, ben 4 yıldır görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Hasta şeker hastası olduğu için tansiyonu yüksektir, vücudu tuzsuz olduğu için de tansiyonu yüksekti, alkol ve sigara kullanıyordu. Bu da davacıların miras bırakanının sağlığını olumsuz yönde etkiliyordu. Hastaya diyabet beslenme listesi verildi ve Karatay diyet uygulanması önerildi. Alkol ve aşırı meyve kullanımının bırakılması önerildi.” diye ifade etti.

‘BENİM TEDAVİ VE ÖNERİLERİM SAYESİNDE DÜZELDİ’

“Hastaya 2016 yılına kadar şeker hastası olduğu söylenmemiş ancak 2005 teki kayıtlarında ürik asit yüksekliği vardı. Benim önerim ve tedavilerim sonucu ürik asit düşmeye başlamıştır. Kalbinde çarpıntı vardı, benim önerilerim ve tedavilerim sayesinde değerleri düzeldi. Diğer birçok risk faktörleri de benim tedavi ve önerilerim sayesinde düzelmiştir. Ben televizyonlardaki haberlerde gördüğüm kadarıyla ölüm sebebinin kanamadan olduğunu öğrendim. Ülkede tuz yürüyüşü, kırmızı et yürüyüşü ve yumurta yürüyüşü başlattım, avukatımın beyanlarına katılıyorum” dedi.

'HASTANENİN HATASI BULUNMAMAKTADIR'

Davalı hastane avukatı, "Müvekkil hastanenin organizasyon hatası bulunmamaktadır. Dava dilekçesinde belirtildiği üzere birçok hekim müteveffaya bypass ameliyatı olması yönünde öneride bulunmasına rağmen müteveffa diğer davalının yaşam tarzına yönelik tavsiye niteliğindeki öneri ve görüşlerine uymayı tercih etmiştir. Tanı ve teşhisi koyan diğer davalı değildir, davanın reddine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

'BİLİMSEL YÖNTEMLERDEN UZAKTIR'

Müşteki vekilleri, "Öncelikle hastane ve hekim bir bütün olarak ele alınır. Davalının bahsettiği yöntemler bilimsel yöntemlerden uzaktır, ayrıca davalı doktor cevap dilekçesinde beyan ettiği üzere modern tıp yöntemleri kısıtlanarak hastayı bir bütün olarak ele aldığını beyan etmiştir. Ayrıca müvekkilim de alkolik değildir, alkol kullandığına ilişkin bir tespit yoktur, buna ilişkin bir tedavide uygulanmamıştır. Dosyayı adli tıpa gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

‘GANDHİ GİBİ TUZ YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATTIM’

Duruşma sonrası konuşan Canan Karatay, "Gandhiyi hatırlattım. Tuz yürüyüşü çok meşhurdur, sömürgeye karşıdır. Bende kendimi, halkımın tuzlanması gerekiyor. Yani tuz dediğimiz 84 mineral olursa kafa çalışır yoksa kafa çalışmaz bende onu söylüyorum. Bende tuz yürüyüşüne başladım efendim. Gandhi gibi. Halkım için çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için. 82 yaşındayım, 64 yıldır hekimin. Neler döndüğünü çok iyi biliyorum. Benim yaşadıklarımın hiçbirini bu genç hekimler bilmez, genç hakimlerde bilemez" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Hakimi, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 25 Nisan 2025 tarihine erteledi.

SUÇ DUYURUSU DA YAPILDI

Hasta İbrahim Ethem C.Ü'nün avukatınca, tazminat davası dışında hastane ve Karatay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunuldu. Hastanın daha sonra 8 Kasım 2024'te hayatını kaybettiği öğrenildi.

(DHA)