"Meşru ve muteber nikah olmadan yaşanan birliktelik haram kılınmıştır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Evlilik dışı birliktelikler ve 'cinsel özgürlük' adı altında gündemde tutulmaya çalışılan 'serbest yaklaşımlar' kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır. Meşru ve muteber bir nikah olmadan yaşanan birliktelik, Allah tarafından haram kılınmıştır." dedi.

Erbaş, cuma namazında kent merkezindeki Kapu Camisi'nde hutbe verdi.

"Ey insanlar, şüphesiz sizi bir erkek ile bir kadından yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır." ayeti ile "Ey insanlar. Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir." hadisini hatırlatan Erbaş, insanın Allah'ın takdir ettiği zamanda, O'nun nasip ettiği anne babadan ve tayin ettiği cinsiyet ile dünyaya geldiğini belirtti.

İnsanın kadın ve erkek olmak üzere farklı cinsiyetlerde yaratılmasının, Allah'ın varlığı ve kudretinin belgelerinden biri olduğunu anımsatan Erbaş, "Zira Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri kadın ve erkeği farklı yetenek ve üstünlüklerle donatan, onları birbirine eş kılan ve nesillerini çoğaltan Cenabıhak'tır. İnsanın kadın ve erkek olarak yaratılması Rabbimizin takdiri ve sünnetullahın bir gereği olup bünyesinde nice hikmetler barındırır. Kul olarak bize düşen, bu takdire hürmet etmek; her iki cinsiyete de saygı göstermek, aralarında adaleti ve merhameti tesis etmektir." diye konuştu.