Meşrubat yüklü TIR, trafik polislerinin aracına çarptı: 1 polis yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, meşrubat yüklü TIR, karayoluna çıkan trafik polislerinin aracına çarptı, 1 polis yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-650 yolu Erenler Hasanbey mevkiinde meydana geldi. O.M. yönetimindeki 54 AAK 631 plakalı meşrubat yüklü TIR, iddiaya göre kavşaktan karayoluna çıkış yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 54 A 7793 plakalı trafik polislerinin aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polislerin aracında büyük hasar oluşurken, bir polis memuru da yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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