Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği

Facebook Messenger'a uzun süredir gelmesi beklenen özellik nihayet netlik kazandı. Whatsapp'a sunulduğu günden bu yana kullanıcıların fazlasıyla işine yarayan mesajları geri alma özelliği Messenger'a da geliyor. Yani yanlışlıkla gönderdiğiniz ya da bir şekilde gönderdiğinize pişman olduğunuz mesajları belli bir süre çerçevesinde geri alabileceksiniz.

Mesajı geri alma özelliği şu an için kısıtlı sayıda Facebook Messenger kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Çok büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde geri kalan kullanıcılar da yeni özelliği kullanabilmeye başlayacaklar. Bir internet kullanıcısı Facebook Messenger'ın mesajı geri alma özelliğinin nasıl çalıştığını gözler önüne seren bir ekran görüntüsü paylaştı.

