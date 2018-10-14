HABER

Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Daha önce WhatsApp'a gelen ve kullanıcılar tarafından gönderilen mesajların geri alınabilmesine (silinmesine) olanak tanıyan özellik bu kez Messenger'a geliyor.

Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği

Facebook Messenger'a uzun süredir gelmesi beklenen özellik nihayet netlik kazandı. Whatsapp'a sunulduğu günden bu yana kullanıcıların fazlasıyla işine yarayan mesajları geri alma özelliği Messenger'a da geliyor. Yani yanlışlıkla gönderdiğiniz ya da bir şekilde gönderdiğinize pişman olduğunuz mesajları belli bir süre çerçevesinde geri alabileceksiniz.

cemal-kasikci

Mesajı geri alma özelliği şu an için kısıtlı sayıda Facebook Messenger kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Çok büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde geri kalan kullanıcılar da yeni özelliği kullanabilmeye başlayacaklar. Bir internet kullanıcısı Facebook Messenger'ın mesajı geri alma özelliğinin nasıl çalıştığını gözler önüne seren bir ekran görüntüsü paylaştı.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik! Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Messenger Whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!

Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!

Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...

Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Teknoloji sizin hayatınızı da ele geçirdi mi?

Teknoloji sizin hayatınızı da ele geçirdi mi?

OnePlus 6T, parmak izi okuyucusuyla fark yaratacak

OnePlus 6T, parmak izi okuyucusuyla fark yaratacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.