HABER

Messenger’da mesaj silme devri yakında başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2018 08:21 | Son Güncelleme

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger’da mesaj silme dönemini başlatacağını açıkladı. Facebook Messenger’da artık WhatsApp’ta olduğu gibi gönderilen mesajı silebileceksiniz.

Messenger’da mesaj silme devri yakında başlıyor!

Facebook, mesajlaşma uygulamaları üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bünyesindeki WhatsApp’ı sürekli geliştiren Facebook, şimdi de ilk göz ağrısı olan Messenger’ı geliştirmeye başladı. Sosyal medya devi ilk olarak geliştirmeye mesaj silme özelliğinden başlayacak.

Messenger’da, çok yakında aynı WhatsApp’ta olduğu gibi gönderilen mesajlar sınırlı bir süreliğine silinebilecek. WhatsApp’ta bu süre saatler ile ölçülürken, Messenger’da sadece mesajı gönderdikten 10 dakika içerisinde mesajı silebileceksiniz.

Yakın zamanda arayüz güncellemesi alacak olan Facebook Messenger, bu özelliğini iOS, Android ve masaüstü platformlarında kullanıma sunacak. Ancak bu özelliğin kullanıma sunulması Aralık veya Ocak ayına sarkabilir.

Facebook’un bu özelliği uzun zamandır sunması bekleniyordu. Özellikle yanlış kişiye gönderilen mesajlar bazen sorun yaratabiliyordu. Umarız bu özellik çok yakında herkesin beğenisine sunulur.

Honor 8X inceleme

Güzel yıldıza arkadaş tavsiyesiGüzel yıldıza arkadaş tavsiyesi
Huawei Mate 20 Lite inceleme altındaHuawei Mate 20 Lite inceleme altında
Tesla, Elon Musk'ın yerine Robyn Denholm'ü yeni yönetim kurulu başkanı olarak atadıTesla, Elon Musk'ın yerine Robyn Denholm'ü yeni yönetim kurulu başkanı olarak atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Messenger Facebook

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 4 Pro fan sesi sorunu nihayet çözüldü

PlayStation 4 Pro fan sesi sorunu nihayet çözüldü

Samsung çentik tasarıma geçiş yapacak!

Samsung çentik tasarıma geçiş yapacak!

Apple Clips uygulamasına gelen yeni özellikler

Apple Clips uygulamasına gelen yeni özellikler

Huawei Mate 20 Lite inceleme altında

Huawei Mate 20 Lite inceleme altında

ARK: Survival Evolved – Extinction DLC çıktı!

ARK: Survival Evolved – Extinction DLC çıktı!

Android için yeni güncelleme çıktı!

Android için yeni güncelleme çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.