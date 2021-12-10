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Messenger Kids, daha güvenli olacak

10.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un çocuklara özel mesajlaşma uygulaması Messenger Kids'in henüz yeni bir uygulama olması onun daha çok yol gitmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak bu platform çocuklar için yeni özellikler sunarak iddialı olduğunu göstermiş oldu.

Messenger Kids, daha güvenli olacak

Bu özelliklerden ilki karanlık mod. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte uygulamanın karanlık mod desteği alması bekleniyor.

İŞTE MESSENGER KIDS İÇİN SUNULAN DİĞER ÖZELLİKLER

Çocukların göz sağlığını bozmamak için karanlık moda büyük ihtiyaç var. Bu nedenle Facebook önemli bir hamle yapmış gibi görünüyor. Ayrıca bu platform 13 yaş altı kullanıcılara yönelik olduğu için güvenlik büyük bir öneme sahip. Ebeveynlerin kişileri yönetmesi ve mesajları görmesi gibi birçok güvenlik detayı bu uygulamada yer alıyor.

Platforma gelecek olan bir diğer yeni özellik sesli mesajlar için efekt sistemi olacak. Robot, hayalet, goril, fare ve deniz kabuğu gibi sesli mesajlara efektler geliyor. Böylece çocuklar çok daha eğlenceli bir şekilde platformu kullanabilecek. Bu uygulama App Store üzerinden iPhone ve iPad için kullanıma uygun.

Ortaya çıkan son detaylara göre şirket bu uygulamaya özel bazı içerikler hazırlıyor. Daha şimdiden kimi içerik üreticileri ile anlaşmalar yapıldı bile. Böylece çocuklar için büyük bir dünya oluşturulmak isteniyor. Her ne kadar bu tür görsel güncellemeler önemli olsa bile aileler işin güvenlik boyutuna daha fazla önem gösteriyor. Facebook Messenger Kids güvenliği koruduğuna inanıyor.

Facebook her ne kadar bu konuda önlemler alsa bile yine de veri gizliliği akıllarda soru işareti olmaya devam ediyor.

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