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Messenger mesaj silme özelliği ilk iOS’te!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

Facebook, bugün Messenger mesaj silme özelliğini ilk olarak iOS platformunda kullanıma sundu. Peki, Messenger mesaj silme özelliği nasıl çalışıyor? Gönderilen mesajı kaç dakika içerisinde silebiliyorsunuz?

Messenger mesaj silme özelliği ilk iOS’te!

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz günlerde mesajlaşma platformu Messenger’da mesaj silme özelliğini test ettiğini açıklamıştı. Facebook, bugün sürpriz bir şekilde mesaj silme özelliğini ilk olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sundu. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor? WhatsApp’taki gibi gönderilen mesaj silmek için kullanıcıya ne cömert bir süre tanılıyor mu?

Messenger’ın mesaj silme özelliği maalesef ki WhatsApp’taki gibi uzun bir süre sunmuyor. Messenger üzerinden göndermiş olduğunuz mesajları sadece 10 dakika içerisinde silebiliyorsunuz. Mesaj silme özelliğini kullanmak için; gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutup “Sil” seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor.

Sil dedikten sonra karşınızda iki tane seçenek çıkacak. Bunlar benden sil ve herkesten sil. Eğer herkesten sil derseniz mesaj her iki taraftan da siliniyor. Şimdilik kademe kademe sunulan bu özellik çok yakında Türkiye’de de kullanıma sunulacak.

Facebook Messenger’ın bu özelliğini kullanabilmek için App Store‘dan uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Son olarak çok yakında Messenger’ın tasarımının yine kademe kademe olarak yenileneceğini belirtelim.

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