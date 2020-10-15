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Messenger yeni tasarımına kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Facebook’un mesajlaşma platformu Messenger, aldığı güncelleme ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Messenger yeni tasarımına kavuştu

Mesajlaşma platformu Messenger, Facebook sadece mesaj göndermekten öteye geçmek için kolları sıvadı. Bugün yayınlanan güncelleme ile favori uygulamalarınızda ve cihazlarınızda en sevdiğiniz kişilerle takılabileceğiniz bir yere kadar devam eden gelişimimizi işaretlemek için yeni bir tasarım uygulamaya eklendi.

Koronavirüs döneminde sohbet odaları gibi birden fazla kişinin aynı anda görüntülü olarak görüşebildiği özellikleri kullanıma sunan Facebook, son güncellemesi ile mesajlaşma uygulamasına yepyeni bir görünüm kazandırmaktan öteye geçiyor.

FACEBOOK MESSENGER'DA KONUŞMALARI BİRLEŞTİRİYOR

Kısa süre önce Instagram’da sunulacak olan uygulamalar arası iletişim özelliği duyurulmuştu. Şimdi ise Messenger ayrıca Portal ve Oculus içindeki konuşmaları da birleştiriyor. Böylece nerede olursanız olun en sevdiğiniz kişilerle konuşabileceksiniz.

MESSENGER SİMGESİ YENİLENDİ

Açıklanan rakamlara göre; her gün 10 milyon kişi konuşmalarını özelleştiriyor. Facebook da bunu bildiğinden uygulamayı baştan aşağıya yeniliyor. Yeni bir uygulama simgesi ve konuşma baloncukları ile güncellenen uygulamaya sohbet sırasında kullanabileceğiniz eğlenceli araçlar da ekleniyor.

Bugünden itibaren, iOS, Android, macOS ve Windows platformlarında yer alan uygulamasına güncelleme sunan Facebook yeni tasarımı herkesle buluşturacak. Instagram’ın renk tonlarında bir uygulama simgesine sahip olan Messenger’ın, yakında daha fazla özellik ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Tüm uygulamalarını tek bir platform üzerinde toplamak gibi bir planı olan Mark Zuckerberg, bu hedefine ulaşmak üzere. Yakında WhatsApp’ın ikonikleşmiş yeşil tonlu uygulama simgesi de değişirse hiç şaşırmayın.

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