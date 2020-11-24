Messi, Guardiola'nın sözleşmesini uzatmasıyla Manchester City'e yakınlaşır mı?

Geçtiğimiz yaz City, Messi ile müzakerelere başladı. Ancak Messi, "Sözleşmeyi imzalamadan önce sormam gereken tek bir şey var" dedi: "Pep, kulüpte kalacak mı?"

Guardiola ve kulüp yönetimi bu sene nisan ayında kadroda bir revizyona ihtiyaç duyduklarına hemfikirdi. Nitekim bu sezon ilk 8 maçta aldıkları 3 galibiyet bu fikri desteklemeye yetti.

Messi ise olup biten her şeyi pür dikkatle takip edecektir.

Ama Guardiola ne derse desin; City, Guardiola'nın kaldığını bildiği için şüphesiz ki Barca kaptanına imzayı attırabilmek adına elinden geleni yapacak.

Guardiola ise o aşamada herhangi bir taahhütte bulunmamıştı.

Messi'ye verilen cevap, Pep'in en azından Temmuz 2021'e kadar kulüpte kalacağı olmuş ve bundan sonra kalma ihtimali olsa da o ana kadar herhangi bir şey doğrulanmamıştı.

Katalan menajer Messi'ye gerçekten de sözleşmesini uzatacağını ve anlaşmanın yapılabileceğini söyleyebilirdi.

Hala derinlemesine düşünmediği için bunu yapmamayı seçti.

Sonuç olarak Messi, Barca'da kalmaya devam etti.

Sözleşmesini uzatmaya karar vermiş Guardiola'nın haberin olabildiğince erken duyurulmasını istemesi de şaşırtıcı değil.

Hem kulübün içindeki hem de dışındaki futbolcuların ve hatta yetkililerin de bunu hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekiyordu.

Pep kalıyor çünkü yönetimin takımın yeniden inşasında sözünün geçebileceğini biliyor. Daha da önemlisi, Manchester City'nin bunu yapmasına izin vereceği konusunda net bir fikri var. Çalışması için daha iyi bir yer de yok.

Sözleşme Messi yüzünden uzatılmadı

Guardiola'nın sözleşmesini uzatma kararı elbette ki Messi'nin ocak ayından itibaren Barcelona ile yollarını ayırmak için müzakerelere başlama olasılığından etkilenmedi.