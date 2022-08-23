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  4. Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

23.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. Yaklaşık 20 milyon takipçisi için sık sık paylaşım yapan Antonella Roccuzzo, göğüs dekolteli pozuyla rüzgar gibi esti.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, iddialı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bikinili pozlarını sık sık paylaşan Antonella Roccuzzo, bu defa dekolteli poz verdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

O poz kısa sürede 600 bini aşkın beğeni aldı.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo 2017 yılında evlendi.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

İkilinin bu evlilikten Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo, Ciro Messi Roccuzzo adında üç çocuğu bulunuyor.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

İkili sosyal medyadan birbirleriyle sık sık pozlarını paylaşıyor.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

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Lionel Messi antonella roccuzzo
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