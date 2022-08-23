Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, iddialı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bikinili pozlarını sık sık paylaşan Antonella Roccuzzo, bu defa dekolteli poz verdi.
Antonella Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
O poz kısa sürede 600 bini aşkın beğeni aldı.
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo 2017 yılında evlendi.
İkilinin bu evlilikten Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo, Ciro Messi Roccuzzo adında üç çocuğu bulunuyor.
İkili sosyal medyadan birbirleriyle sık sık pozlarını paylaşıyor.
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