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  4. Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

30.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kara deliğin ilk gerçek görüntüsünü yakalamak bilim insanlarının yıllarını aldı. Ancak takip etmesi sadece birkaç yıl sürdü. New York Times, Event Horizon Telescope araştırmacılarının bir kara deliğin bugüne kadarki en ayrıntılı resmini yayınladığını bildirdi.

Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

Görüntüler, kara deliği ilk kez polarize ışıkta göstererek manyetik alanların kozmik fenomenin en ucunda nasıl davrandığını gösteriyor. Yeni görseller, bu alanların olay ufkundaki yüksek derecede mıknatıslanmış gaza direnç sunacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Colorado Üniversitesi’nden Jason Dexter, gazın deliğe düşmesi için bu alanlardan sızması gerektiğini söyledi. Event Horizon üyesi Michael Johnson’a göre görüntüler, jetin gücünü kara deliğin dönme enerjisinden aldığını gösteriyor.

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YALNIZCA BİNDE BİRİNİ TÜKETİYOR

Veriler ayrıca bilim insanlarının kara deliğin nispeten mütevazı bir yiyici olduğunu tahmin etmelerine de olanak tanıyor. Söz konusu kara delik her yıl Güneş’in kütlesinin ‘yalnızca binde birini’ tüketiyor. Bilim günden güne gelişiyor. Bu sebeple gelecekte daha fazla bilgi görmeyi bekleyebilirsiniz. EHT’nin dünya çapındaki teleskopların kombinasyonu sınırlı olsa da, gelecekteki bir sürüm, manyetik aktivitenin tam teşekküllü videolarını üretmeye yetecek kapasitede olacak. Bu, manyetik alanların kara delikten nasıl enerji çıkardığını ortaya çıkaracak. Böylece evrenin daha tuhaf nesnelerinden birinin daha gizemi çözülmeye yaklaşacak.

Konuyla ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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