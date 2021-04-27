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  4. Messi'ye PSG'den 2+1 yıllık kontrat teklifi

Messi'ye PSG'den 2+1 yıllık kontrat teklifi

27.04.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi için gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sezon başında takımdan ayrılmaya çok yaklaşan ve bu yıl bitecek sözleşmesinin ardından Manchester City, PSG ve MLS takımları ile anılan süper star hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Messi için Fransa devi PSG 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Messi'ye PSG'den 2+1 yıllık kontrat teklifi

Lionel Messi yarışı iyice kızıştı. Dünyaca ünlü yıldız için gündeme flaş bir iddia var. TNT Sports Brasil'den Marcelo Bechler'in paylaştığı bilgiye göre Messi için Fransa devi PSG 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.Sezon başında takımdan ayrılmaya çok yaklaşan ve bu yıl bitecek sözleşmesinin ardından Manchester City, PSG ve MLS takımları ile anılan süper starın geleceği merak konusu...

BARCELONA İLE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

2021 yılında önemli bir çıkış yapan Messi, Barcelona ile hem Kral Kupası'nı kazandı hem de şampiyonluk iddiasını oldukça arttırdı. Laporta'nın başkan olmasından sonra takımda kalabileceği konuşlan Messi geçtiğimiz günlerde ABD'de ev satın almıştı.

La Liga'nın 12. haftasında Cadiz'e 2-1 mağlup olan Katalan ekibi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalardan 18'ini kazanan Barça, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Barcelona'nın bu başarısında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin payı oldukça yükseksek. Messi, 22 maçlık seride 21 gol atıp 9 asist yaptı.


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Lionel Messi
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