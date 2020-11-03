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'Mestan' enkaz altından 97 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için geçtiğimiz günlerde kontrollü olarak yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 97 saat sonra 'Mestan' isimli bir kedi canlı olarak çıkarıldı.

'Mestan' enkaz altından 97 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

97 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekipler, bugün enkazın altında bir kedi olduğunu fark ederek, harekete geçti. Bir apartman sakinine ait olduğu öğrenilen Mestan isimli kedi, depremden 97 saat sonra AFAD görevlisi tarafından enkazdan çıkarıldı. Kedi çıkarılırken çevredeki vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı.

Kediyi teslim alan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun, mutluluktan söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti. Altun, "Bir yavrumuzu daha canlı kurtardık. Her canlının yaşam hakkı eşittir. Günlerdir bizimle birlikte olan ekiplerimize teşekkür ederim. Genel durumu iyi ancak çok korkmuş. Kediler 7 gün açlığa ve susuzluğa dayanabiliyorlar. Kediyi veteriner hekimlerimize teslim ettikten sonra sahibine ulaştıracağız. Korktuğu için dokunmak istemiyoruz ancak boynunda mavi bir tasması var. Aynı binada iki kedimiz daha var ve onların da kurtulmasını bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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