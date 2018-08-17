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Mesud Barzani, IKBY seçimlerinin ertelenmesini istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 01:06 | Son Güncelleme

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani: - "Seçimin ertelenmesi yerine nasıl temiz, sorunsuz ve şeffaf bir seçim yaparız diye düşünmeliyiz"

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinin ertelenmesinden yana olmadıklarını, seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini açıkladı.

KDP'nin 72'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erbil'de düzenlenen programda konuşan Barzani, IKBY seçimlerinin ertelenmesi söylentileri ve Bağdat'taki hükümet kurma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

IKBY seçimlerine gölge düşürülmemesi için Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşları seçimlerde gözlemci olmaları için davet eden Barzani, "Seçimin ertelenmesi yerine nasıl temiz, sorunsuz ve şeffaf bir seçim yaparız diye düşünmeliyiz." dedi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere damgasını vuran hile ve şaibe iddialarına değinen Barzani, IKBY seçimlerinde aynı kaygının oluşmaması temennisinde bulunarak, seçimlerinin ardından güçlü bir hükümetin kurulmasını önemsediklerini belirtti.

Barzani, IKBY'deki tüm partilere çağrı yaparak, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ve KDP olarak seçimlerin hiçbir şekilde ertelenmesinden yana olmadıklarını yineledi.

KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) olarak ortak bir ajanda ve heyetle Irak'ta kurulacak yeni hükümet çalışmalarına katılacaklarını belirten Barzani, "Buradan tüm taraflara Bağdat'ta bir arada olma çağrısı yapıyorum. Bu ulusal bir konu ve hepimizin geleceğini ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Mesud Barzani milletvekili seçimleri

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