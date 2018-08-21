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Mesud Barzani ile McGurk Irak'ta yeni hükümeti görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

Mesud Barzani ile McGurk Irak'ta yeni hükümeti görüştü

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda bir araya geldi.

Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Barzani ile McGurk Irak'ta hükümet kurma arayışları, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

IKBY'nin önceliği Irak'taki tarafların ülke yönetiminde gerçek ortaklık prensibine uymak olduğunu belirten Barzani, ortaklık ve anlaşmaların hayata geçirilmesi için güvence ve belli bir mekanizmanın olması gerektiğini ifade etti.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi. Irak'ın yeni dönemde de 2003 sonrası alışılagelen koalisyon hükümetlerine devam edeceği görülüyor.

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brett mcgurk hükümet kurma arayışları Mesud Barzani

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