HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kaza geçirdi

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kaza geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Sivas’ta trafik kazası geçirdi, Gül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kaza geçirdi

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen S.D idaresindeki otomobil, ilçe girişi dört yol ağzına geldiği sırada Ş.E. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Başkan Gül’ün içinde bulunduğu araç ters döndü.

Kazada sürücüler ile otomobil içerisinde bulunan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)
kaza


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
ABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'deABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'de
KPSS ÖABT giriş belgeleri yayınlandı!KPSS ÖABT giriş belgeleri yayınlandı!
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Orantısız büyükler! Çözüm için...
Orantısız büyükler! Çözüm için...
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Diğer Haberler
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş! Cinayette kan donduran detaylar
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş!
Süleyman Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da servisçilerin eyleminde arbede: Bu karardan vazgeçilmelidir
Eylemde arbede! Karara tepki gösterdiler
ABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'de
ABD'nin bir donama gemisi daha Karadeniz'de
Orman işçisi kaldığı barakada ölü bulundu
Acı haber! Arkadaşları bu halde buldu
Kadınlar ekmek teknelerinin kaldırılışını gözyaşlarıyla izledi
Ekmek teknelerinin kaldırılışını gözyaşlarıyla izlediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.