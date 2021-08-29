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Mesut Akusta kızına kavuştu! Baba-kız pozuna beğeni yağdı

29.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta sağlığına kavuştu. Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu evinde dinleniyor.

Mesut Akusta kızına kavuştu! Baba-kız pozuna beğeni yağdı

57 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulduktan sonra oyuncu, cumartesi günü taburcu edildi.

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Akusta'nın eşi ünlü oyuncunun kızıyla buluştuğu an çekilen karesini "Bana bir bayram verin,içinde babam olsun" notuyla paylaştı.

Evinde dinlenmeye çekilen Mesut Akusta, 1 hafta sonra setlere dönecek. “Teşkilat” dizisinin başrolünde oynayan sanatçı, önümüzdeki hafta çekimlerine yeniden başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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