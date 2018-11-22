Mesut Barzani'den Abdulmehdi yönetimine tam destek

BAĞDAT (AA) – Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, IKBY'de geçen yıl yapılan gayrı meşru referandum sonrası ilk kez geldiği Bağdat'ta "Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine tam destek" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Haşdi Şabi komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri tarafından karşılanan Barzani, Bağdat temasları kapsamında ilk olarak Başbakan Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede Abdulmehdi, "Irak'taki diktatörlüğün son bulmasına ve demokratik dönüşüme liderlik edenlerden biri" olarak nitelendirdiği Barzani'ye, "Çok sayıdaki sorunun çözümü ve elde edilen kazanımların uygulanması için Bağdat ile Erbil arasında bu tür ziyaretlerin sürmesini diliyoruz." dedi.

Barzani ise "dostum ve kardeşim" dediği Abdulmehdi'yi yeni hükümet dolayısıyla tebrik etti. KDP lideri, Başbakan Abdulmehdi'ye yeni Irak'ın inşası için güçlü destek sunacaklarını ifade etti.