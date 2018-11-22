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Mesut Barzani'den Abdulmehdi yönetimine tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

Mesut Barzani'den Abdulmehdi yönetimine tam destek

BAĞDAT (AA) – Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, IKBY'de geçen yıl yapılan gayrı meşru referandum sonrası ilk kez geldiği Bağdat'ta "Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine tam destek" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Haşdi Şabi komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri tarafından karşılanan Barzani, Bağdat temasları kapsamında ilk olarak Başbakan Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede Abdulmehdi, "Irak'taki diktatörlüğün son bulmasına ve demokratik dönüşüme liderlik edenlerden biri" olarak nitelendirdiği Barzani'ye, "Çok sayıdaki sorunun çözümü ve elde edilen kazanımların uygulanması için Bağdat ile Erbil arasında bu tür ziyaretlerin sürmesini diliyoruz." dedi.

Barzani ise "dostum ve kardeşim" dediği Abdulmehdi'yi yeni hükümet dolayısıyla tebrik etti. KDP lideri, Başbakan Abdulmehdi'ye yeni Irak'ın inşası için güçlü destek sunacaklarını ifade etti.

Bağdat temaslarına Meclis Başkanı Halbusi ile basına kapalı şekilde gerçekleştirdiği görüşmeyle devam eden Barzani, daha sonra Bina Koalisyonu lideri Amiri ile bir araya geldi.

Barzani, görüşme sonrası Amiri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bağdat ziyaretimin amacı, dışarıya ve içeriye 'Irak'ta bize sunulan yeni fırsatı değerlendirmeye hazırız' mesajı vermek." ifadesini kullandı.

Geceyi Bağdat'ta geçirecek olan Barzani'nin yarın Necef'e geçerek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya gelmesi bekleniyor.

KDP lideri Mesut Barzani'ye ziyaretinde yeğeni IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani de eşlik ediyor.

Mesut Barzani, 25 Eylül 2017'de yapılan gayri meşru referandum sonrası ilk kez Bağdat'ı ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Bağdat Mesud Barzani

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