İSTANBUL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Kerkük meselesinin, tarihi, siyasi ve eski bir konu olup çok yönlü ve büyük bir sorun olduğunu savundu.

Barzani, genel başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), 2 yıldır vekaleten görevde bulunan Kerkük Valisi Rakan Said el Cuburi'nin yerine bir Kürt adayın atanması için uzlaşıya varmasının ardından yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada Barzani "Kerkük meselesi sadece iki parti ya da bazı taraflar arasındaki siyasi çekişme değildir. Aslında Kerkük, tarihi, siyasi ve eski bir konu olup çok yönlü ve büyük bir sorundur." ifadesini kullandı.

Kentte olağanüstü bir durumun olduğunu ileri süren Barzani, Kürt taraflarının Kerkük'ün idari ve güvenlik durumunun normalleşmesi, halka hizmetlerin sunulması, aynı zamanda biriken sorunların çözülmesi için uzlaşıya varmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Kerkük Valiliği dahil olmak üzere kent ile ilgili sorunların ilk önce IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında anlaşmaya bağlanıp çözülmesi gerektiğini belirten Barzani, "Çıkacak her sonuç, Kerkük'teki tüm unsurların rızasına sunulmalıdır." dedi.